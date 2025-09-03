Affrontements entre deux familles à Bourj el-Brajné, deux blessés

Une dispute entre deux familles du camp palestinien de Bourj el-Brajné, situé dans la banlieue sud de Beyrouth, a dégénéré mercredi en affrontements armés, rapportent des sources locales à notre correspondant Mountasser Abdallah. Selon nos premières informations, deux personnes ont été blessées.

Des mitrailleuses ont été utilisées, plusieurs commerces ont fermé et certaines familles ont dû se déplacer. Des appels au cessez-le-feu ont été lancés par les mosquées du camp.

Cet incident survient alors que le désarmement des camps palestiniens au Liban, initialement prévu le 16 juin – mais retardé en raison de la guerre entre l’Iran et Israël, ainsi que du manque de coopération de certaines factions palestiniennes, notamment le Hamas –, a officiellement débuté le 21 août, au camp de Bourj el-Brajné, dans lequel se trouvent principalement des factions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), dont le Fateh du président Mahmoud Abbas, qui parraine le processus et valide ce principe depuis plusieurs mois.