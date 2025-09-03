Plus d’un million de dollars évaporés dans des irrégularités au port de Beyrouth, dévoile la Sécurité de l’État

La Sécurité de l’État a annoncé mercredi avoir découvert « des irrégularités financières majeures » au port de Beyrouth, portant sur plus d’un million de dollars de factures impayées par des sociétés exploitantes.

Les enquêtes menées par le bureau de la Sécurité au port ont mis au jour « la non-perception, depuis plusieurs années, de factures liées à l’occupation d’espaces ainsi qu’aux frais d’eau et d’électricité », pour un montant total « estimé à plus d’un million de dollars », indique un communiqué.

« Certaines entreprises exploitant le port se sont abstenues de régler » ces sommes, précise le texte, ajoutant que les investigations ont également révélé « de la négligence et des manquements de la part de plusieurs employés de l’administration du port dans l’émission et la perception de ces factures au profit du Trésor ».

Sur instruction du parquet financier, « les mesures légales nécessaires ont été prises », affirme la Sûreté de l’État. « Les factures ont été émises et dûment enregistrées », et les sociétés concernées ont été contraintes de « régler les montants dus » et de fournir « des certificats de décharge financière » dans le cadre de l’enquête.