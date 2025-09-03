Netanyahu qualifie le Premier ministre belge de « faible » après l'annonce de la Belgique de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que son homologue belge Bart De Wever était « faible » après que la Belgique a annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestinie lors de l'Assemblé générale de l'ONU, selon un communiqué.

« Le Premier ministre belge De Wever est un dirigeant faible qui cherche à calmer le terrorisme islamiste en sacrifiant Israël. Il espère nourrir le crocodile terroriste avant qu'il ne dévore la Belgique. Israël (...) continuera de se défendre », a déclaré M. Netanyahu, selon ce communiqué.