Dernières Infos - Israël

Netanyahu qualifie le Premier ministre belge de « faible » après l'annonce de la Belgique de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine


AFP / le 03 septembre 2025 à 16h51

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que son homologue belge Bart De Wever était « faible » après que la Belgique a annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestinie lors de l'Assemblé générale de l'ONU, selon un communiqué.

« Le Premier ministre belge De Wever est un dirigeant faible qui cherche à calmer le terrorisme islamiste en sacrifiant Israël. Il espère nourrir le crocodile terroriste avant qu'il ne dévore la Belgique. Israël (...) continuera de se défendre », a déclaré M. Netanyahu, selon ce communiqué.

