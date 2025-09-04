Poème d’ici de Hikmat Abou Zeid

Séquelle d’une tourmente
Tristesse omniprésente
Réaliser, accepter
Cette réalité gourmande
La mort a faim !
Elle dévore et grignote
Les miettes de pain
D’un espoir hésitant
Tantôt amer
Tantôt sage
Conscient, inconscient sauvage
Rythment l’esprit
D’un poète qui tente
Qui se dégage
Éviter la souffrance
Cette amie folle et rare
Mon devenir s’adapte
À un destin avare
Séquelle d’une tourmente
Tristesse omniprésente
Réaliser, accepter
Cette réalité gourmande
La mort a faim !
Elle dévore et grignote
Les miettes de pain
D’un espoir hésitant
Tantôt amer
Tantôt sage
Conscient, inconscient sauvage
Rythment l’esprit
D’un poète qui tente
Qui se dégage
Éviter la souffrance
Cette amie folle et rare
Mon devenir s’adapte
À un destin avare