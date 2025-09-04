Menu
Poème d’ici de Hikmat Abou Zeid

Auteur de L’Enfer magique, dont l’extrait ci-dessous est tiré, Hikmat Abou Zeid est entrepreneur, essayiste et juriste.

le 04 septembre 2025

Poème d’ici de Hikmat Abou Zeid

Séquelle d’une tourmente

Tristesse omniprésente

Réaliser, accepter

Cette réalité gourmande

La mort a faim !

Elle dévore et grignote

Les miettes de pain

D’un espoir hésitant

Tantôt amer

Tantôt sage

Conscient, inconscient sauvage

Rythment l’esprit

D’un poète qui tente

Qui se dégage

Éviter la souffrance

Cette amie folle et rare

Mon devenir s’adapte

À un destin avare

