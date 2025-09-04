Jean-Louis Mainguy ou les multiples quêtes du spirituel

Homme de convictions profondes, il a renoncé à ses biens pour s’élever dans la prière. Dans ses projets d’architecture, il a su manipuler l’esprit des lieux pour sublimer la simple addition des objets. Il a mis en scène de grands spectacles et s’est consacré à l’organisation des événements spirituels. Avec générosité, exemplarité et authenticité, il a encouragé ses proches et ses amis à faire de leur mieux et à se dépasser. Quant à la douleur, elle n’a pas eu raison de lui : transfigurée, elle l’a porté plus haut, jusqu’à ce 14 août où, dans la douceur de l’Assomption, il s’est levé avec la Vierge Marie pour rejoindre la maison du Père.

Mainguy fut président de l’Union des Français de l’étranger – section Liban, ainsi que vice-président de l’Union des Français de l’étranger Monde (France). Pendant deux décennies, il s’est consacré avec constance et dévouement au service de ses compatriotes. Le président de l’Union, Alain Pierre Mignon, a écrit : « Jean-Louis était (…) l’âme discrète mais essentielle de notre association. Homme de culture et de cœur, il rédigeait des rapports moraux d’une qualité rare, portés par une plume élégante et sincère. Il incarnait nos valeurs avec une rigueur exemplaire. » Architecte d’intérieur, Jean-Louis Mainguy a fondé son propre cabinet, dirigé l’École des arts décoratifs ainsi que l’École d’architecture intérieure et de design d’espaces à l’Académie libanaise des beaux-arts – Université de Balamand. Il a également été scénographe et curateur d’expositions. En 2014, il atteignit l’ultime étape de son parcours spirituel en prononçant, en tant que Fra’ Jean-Louis Mainguy, ses vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au sein de l’Ordre de Malte : un fait inédit depuis plusieurs siècles dans la région.

Dans ses projets, Mainguy sut créer des atmosphères architecturales qui dépassaient la simple addition des éléments qui les composaient. Son geste ne consistait pas seulement à assembler des formes ou à juxtaposer des styles : il cherchait à faire naître une expérience globale, une cohérence sensible qui enveloppait l’usager. Il sut ainsi intégrer des espaces contemporains, classiques, orientaux, ou parfois les fondre dans une fusion singulière, afin d’élever l’architecture au-delà du simple objet construit. Chaque projet devenait une poétique de l’espace, une mise en tension des matériaux et des proportions qui transformait la perception et suscitait une émotion durable. Chez lui, le matériau devenait vecteur de sens, transcendé par la lumière, la mise en scène des volumes et le rythme des parcours. L’architecture s’imposait comme une expérience immersive, presque musicale, où chaque détail contribuait à l’harmonie d’ensemble.

Mainguy n’était pas seulement un architecte des formes bâties : il fut aussi un artisan des lumières et des songes. Il prit part à la mise en scène des festivals de Beiteddine, au sein du comité exécutif, comme à Baalbeck, où il siégeait au comité. Avec Feyrouz, il inventa des décors qui semblaient prolonger sa voix, près des voûtes du palais émiral comme dans le cœur vibrant du centre-ville de Beyrouth. Scénographe, conseiller artistique…, il ne se contentait pas d’éclairer la scène : il illuminait aussi les êtres, transformant des collaborations en une rencontre habitée.

Ses amis, ses proches et ses collaborateurs ont réagi à sa disparition.

Son amie et collaboratrice, Marilys Hatem, a déclaré : « À l’Assemblée des Français de l’étranger, il a bousculé les habitudes, bouleversé les idées reçues, remettant au cœur de la réflexion l’homme, la femme, et la solidarité ». Plus tard, elle a ajouté : « Il avait compris que faire le bien ne supportait aucune condition, aucune contrainte. (…) Cher Jean-Louis, avec vos colères et piques, vous nous avez appris à ne rien accepter de moins que l’excellence. Avec votre avant-gardisme, vous nous avez ouvert les yeux sur les possibles dont nous n’aurions jamais rêvé. Avec vos conseils avisés, vous nous avez enseigné la sagesse. Avec votre ouverture d’esprit, vous avez été une inspiration. »

Karim Ben Cheikh, consul général de France au Liban, a écrit : « Jean Louis Mainguy a été un soutien sans faille aux plus vulnérables d’entre nous… Fervent croyant (…) il était homme à aligner sa foi et ses convictions avec ses actions et réflexions pour les services publics et les droits des Français de l’étranger, bien au-delà de considérations politiques ou partisanes. »

« Dans notre monde d’aujourd’hui où le manque de valeurs, la médiocrité et la laideur se disputent la primauté, tu y as apporté une âme, une lumière, une transcendance, un cœur, une générosité, mais surtout le Beau (…) l’expression physique du Vrai ; le Vrai… ta quête de chaque instant pour retrouver ton Créateur et mettre tes talents à son service. », a avoué Marwan Sehnaoui, président de l’Ordre de Malte au Liban.

Ancien élève, proche ami et directeur adjoint à l’ALBA, Dimitri Bekhazi écrit, citant Camus : « C’est dans les petits gestes qu’on voit la grandeur d’une personne. » Et d’ajouter : « Pour moi, tu auras été un géant aux mille vertus, au cœur tendre, un être d’exception, une force tranquille propre à ceux qui, auréolés de succès, savent rester humbles. »

Si nous cherchons le spirituel, c’est peut-être parce que nous sommes à la fois limités par la finitude de notre corps et ouverts par l’infini de notre soif intérieure. Jean-Louis Mainguy fut architecte des lieux, mais plus encore architecte des âmes.









* * *





Le ministre de la Culture libanaise, Ghassan Salamé, qui a représenté le président de la République, Joseph Aoun, et le Premier ministre, Nawaf Salam, à la cérémonie funéraire du célèbre architecte d’intérieur et scénographe franco-libanais Fra’ Jean-Louis Mainguy, a remis à la famille Mainguy, au nom du président, le Mérite national de l’ordre du Cèdre, grade chevalier.

Salamé a prononcé un discours empreint d’émotion et de reconnaissance que L’Orient littéraire reproduit ci-dessous, en témoignage de l’hommage rendu.

Je salue aujourd’hui l’artiste dont la signature est lisible dans les demeures privées de ce pays, mais aussi dans ses lieux publics, mais également dans la scénographie de ses grands festivals.

Je salue le pédagogue qui a su transmettre son savoir-faire à des générations de Libanais. Il est vrai que le talent n’est pas facilement transmissible, mais le savoir-faire l’est. Et Jean-Louis l’a fait.

Je salue aussi le grand humanitaire, l’homme de la générosité, l’homme qui a su donner ce qu’il avait de plus précieux, celui qui avait largement partagé, surtout dans les dernières années de sa vie.

Je salue enfin l’incarnation. L’incarnation que l’on a constatée dans de nombreux cas mais qui était si lisible dans sa personne. L’incarnation de la rencontre entre le Liban et la France. Une rencontre qui sait, quand il le faut, être fertile, être généreuse, être créative. Et Jean-Louis a été une belle démonstration de cette rencontre.

Ghassan Salamé