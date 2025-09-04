Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine

Auteur Titre Éditions
1 Collectif L’Orient-Le Jour. 100 témoins du siècle (1924-2024) L’Orient-Le Jour
2 David Foenkinos Tout le monde aime Clara Gallimard
3 Paulo Coelho Les Valkyries Flammarion
4 Freida McFadden La Prof City
5 Michel Santi Une jeunesse levantine Favre
6 Georgia Makhlouf Pays amer Presses de la Cité
7 Rony Mecattaf La Blessure qui guérit Erick Bonnier
8 Joyce Chahwane Karam Absurde Liban Baudelaire
9 Leïla Slimani J’emporterai le feu Gallimard
10 Tahar Ben Jelloun Ils se sont tant aimés Gallimard
Auteur Titre Éditions
1 Collectif L’Orient-Le Jour. 100 témoins du siècle (1924-2024) L’Orient-Le Jour
2 David Foenkinos Tout le monde aime Clara Gallimard
3 Paulo Coelho Les Valkyries Flammarion
4 Freida McFadden La Prof City
5 Michel Santi Une jeunesse levantine Favre
6 Georgia Makhlouf Pays amer Presses de la Cité
7 Rony Mecattaf La Blessure qui guérit Erick Bonnier
8 Joyce Chahwane Karam Absurde Liban Baudelaire
9 Leïla Slimani J’emporterai le feu Gallimard
10 Tahar Ben Jelloun Ils se sont tant aimés Gallimard