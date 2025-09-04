Menu
Meilleures ventes du mois à la librairie Antoine

OLJ / le 04 septembre 2025 à 00h00

Auteur Titre Éditions

1 Collectif L’Orient-Le Jour. 100 témoins du siècle (1924-2024) L’Orient-Le Jour

2 David Foenkinos Tout le monde aime Clara Gallimard

3 Paulo Coelho Les Valkyries Flammarion

4 Freida McFadden La Prof City

5 Michel Santi Une jeunesse levantine Favre

6 Georgia Makhlouf Pays amer Presses de la Cité

7 Rony Mecattaf La Blessure qui guérit Erick Bonnier

8 Joyce Chahwane Karam Absurde Liban Baudelaire

9 Leïla Slimani J’emporterai le feu Gallimard

10 Tahar Ben Jelloun Ils se sont tant aimés Gallimard

