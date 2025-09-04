La Foire du livre de Francfort

Les Philippines seront l’invité d’honneur de la 77e Foire du livre de Francfort (Frankfurter Buchmesse), rendez-vous incontournable des éditeurs du monde entier, qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2025.

Le calendrier des prix littéraires

L’Académie française décernera ses prix le 30 octobre, suivie par le Prix Femina le 3 novembre, et les Prix Goncourt et Renaudot le 4 novembre. Le Prix Médicis vient ensuite le 6 novembre, puis le Prix Interallié le 12 novembre et le Goncourt des Lycéens le 24 novembre. Quant au prix Nobel de littérature, il sera décerné au cours du mois d’octobre. Le Japonais Haruki Murakami figure parmi les favoris de ce prestigieux prix dont le jury a très souvent opté pour des lauréats inattendus.