Adieu à...

Sonallah Ibrahim

L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim est décédé le 13 août 2025, à l’âge de 88 ans. Né en 1937, au Caire, il s’est imposé comme une voix incontournable de la littérature arabe moderne, marquée par son engagement politique, son style épuré et son indépendance farouche. Parmi ses œuvres les plus marquantes : Cette odeur-là, écrit en prison à l’époque de Nasser, Le Comité, L’Honneur, Warda, Amrikanli, Le Petit Voyeur et Le Gel. Il a reçu en 2004 le Prix Ibn Rushd pour la liberté de pensée.

Gérard Chaliand

Écrivain-voyageur, poète, géopolitologue et spécialiste des conflits, du terrorisme, des guérillas et de la question kurde, Gérard Chaliand, né en 1934 en Belgique d’une famille arménienne, est décédé le 20 août 2025 à Paris. Enseignant à l’ENA et à l’École supérieure de guerre, mais aussi à Harvard, UCLA et UC Berkeley, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages. Ses positions sur la révolution syrienne et la guerre en Ukraine lui ont toutefois valu quelques critiques.