Haïdar réclame un suivi renforcé autour du travail des enfants au Liban

Le ministre du Travail, Mohammad Haïdar, a annoncé mercredi son intention de renforcer le suivi autour de la question du travail des enfants au Liban. Lors d'une réunion du Comité national de lutte contre le travail des enfants et qui a rassemblé des représentants de plusieurs autres ministères, il a souligné que la question du travail des mineurs est une « cause fondamentale ».

S'exprimant devant les participants, M. Haïdar a rappelé qu'il s'agissait de la première réunion de ce comité depuis 2018, regrettant le fait que cette cause « n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait » au cours des dernières années, marquées par une crise socio-économique et financière majeure au Liban. Il a estimé que la lutte contre le travail des enfants « relève des responsabilités nationales » de chacun des acteurs concernés, « envers une cause fondamentale liée à nos enfants ». « Malheureusement, certains enfants ne bénéficient pas de leurs droits, ils sont hors des écoles et dans les rues », a-t-il regretté. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord étudiée par l’Unicef, dans laquelle le Liban est compris, 6,4% des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, selon un rapport publié en juin 2025.

Face à cette situation, et alors que le travail des enfants a explosé au Liban, particulièrement parmi les enfants réfugiés et migrants syriens, depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, selon l'Unicef, le ministre a souligné que le Comité va être chargé d'élaborer les grandes lignes d'un plan d'action pour lutter contre ce phénomène. Le travail des enfants est interdit au Liban sur base du décret 8987 de 2012, qui stipule notamment qu'est interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans des emplois susceptibles de menacer leur santé physique ou morale, ou dans des emplois qui pourraient entraver leur éducation.