Le Kremlin espère que Trump « ironise » quand il dit que Xi « conspire » avec Poutine et Kim


AFP / le 03 septembre 2025 à 10h30

Des militaires chinois posent devant le portrait du défunt leader communiste Mao Zedong après un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025. Photo Pedro PARDO / AFP

La présidence russe a dit mercredi espérer que Donald Trump faisait de l' « ironie » lorsqu'il a déclaré que le président chinois Xi Jinping « conspirait contre les Etats-Unis » avec les dirigeants russe et nord-coréen reçus à Pékin à l'occasion d'un défilé militaire.

« Je crois que (le président américain) a dit, non sans ironie, que ces trois-là complotaient soi-disant contre les États-Unis », a déclaré Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, à un média d'Etat russe. « Je tiens à préciser que personne ne complotait, personne ne tramait quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

