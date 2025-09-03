Le Kremlin espère que Trump « ironise » quand il dit que Xi « conspire » avec Poutine et Kim

La présidence russe a dit mercredi espérer que Donald Trump faisait de l' « ironie » lorsqu'il a déclaré que le président chinois Xi Jinping « conspirait contre les Etats-Unis » avec les dirigeants russe et nord-coréen reçus à Pékin à l'occasion d'un défilé militaire.

« Je crois que (le président américain) a dit, non sans ironie, que ces trois-là complotaient soi-disant contre les États-Unis », a déclaré Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, à un média d'Etat russe. « Je tiens à préciser que personne ne complotait, personne ne tramait quoi que ce soit », a-t-il ajouté.