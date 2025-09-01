Le ministre de la Défense appelle l’armée libanaise à respecter le code des marchés publics

Dans une démarche publique assez inhabituelle, le ministre de la Défense, Michel Menassa, a appelé les cadres de l'armée libanaise à appliquer et respecter le code des marchés publics lorsqu'ils passent des commandes. Il s'exprimait depuis Yarzé (Baabda) lors d'une réunion avec le directeur général de l’administration, le général de brigade Mohammad el-Amine, ainsi qu’un certain nombre d’officiers de la direction générale de l’administration.

Selon un communiqué relayé par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), le ministre a fourni aux participants des directives générales concernant le fonctionnement des commissions d’appels d’offres, insistant sur « la nécessité de respecter pleinement les dispositions de la loi sur les marchés publics et les circulaires émises par l’Autorité des marchés publics », l’organe chargé de contrôler le bon déroulement des commandes publiques. Le ministre a également évoqué une série de « solutions pratiques destinées à lever les obstacles et à améliorer le déroulement du travail ».

Le Liban a réformé en 2021 son code des marchés publics via une loi dont certaines dispositions ont été amendées. L'armée libanaise est actuellement très sollicitée, entre la nécessité de maintenir la sécurité à la frontière avec la Syrie, où le régime de Bachar el-Assad a été renversé il y a moins d’un an, et celle de se déployer au Liban-Sud pour désarmer les milices, dont le Hezbollah, ou celles qui sont abritées dans les camps palestiniens.