Les FSI annoncent une semaine de travaux sur l'autoroute entre Mounsef et Nah Ibrahim

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé lundi que des travaux de revêtement de la chaussée seront effectués sur la voie ouest de l’autoroute reliant Mounsef (caza de Jbeil) à Nahr Ibrahim (caza du Keserouan) du mardi 2 septembre jusqu’au 9 septembre, sauf le week end.

« Un entrepreneur réalisera des travaux préparatoires et de pavage sur l’autoroute de 11h00 le 2 septembre jusqu’à 17h00 le 9 septembre. La circulation sera déviée vers la route côtière en direction de Beyrouth. Veuillez noter que les travaux seront suspendus les 6 et 7 septembre 2025 », indique le communiqué des FSI.

« Il est demandé aux citoyens de prendre note et de se conformer aux instructions des FSI ainsi qu’aux panneaux de signalisation afin de faciliter la circulation et d’éviter les embouteillages », conclut le communiqué.