Deux grenades artisanales retrouvées sur une route du Akkar

Deux grenades artisanales ont été trouvées le long de la route principale reliant Aaiyat à Daoura, deux localités du Akkar, au Liban-Nord, selon notre correspondant Michel Hallak.

Une unité de l’armée libanaise s’est rendue sur les lieux, où elle a établi un cordon de sécurité en attendant l’arrivée d’un expert militaire chargé de les examiner et de les neutraliser selon les procédures techniques appropriées.