Deux grenades artisanales retrouvées sur une route du Akkar


le 31 août 2025 à 20h04

Deux grenades artisanales retrouvées sur une route du Akkar

Des soldats libanais déployés dans la localité de Houla au Liban-Sud, le 18 février 2025. Photo d'illustration Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

Deux grenades artisanales ont été trouvées le long de la route principale reliant Aaiyat à Daoura, deux localités du Akkar, au Liban-Nord, selon notre correspondant Michel Hallak.

Une unité de l’armée libanaise s’est rendue sur les lieux, où elle a établi un cordon de sécurité en attendant l’arrivée d’un expert militaire chargé de les examiner et de les neutraliser selon les procédures techniques appropriées.

Deux grenades artisanales ont été trouvées le long de la route principale reliant Aaiyat à Daoura, deux localités du Akkar, au Liban-Nord, selon notre correspondant Michel Hallak.

Une unité de l’armée libanaise s’est rendue sur les lieux, où elle a établi un cordon de sécurité en attendant l’arrivée d’un expert militaire chargé de les examiner et de les neutraliser selon les procédures techniques appropriées.

