Le pape appelle à mettre un terme à la « pandémie des armes », déplorant les « innombrables enfants tués »

Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre un terme à la « pandémie des armes », déplorant les « innombrables enfants tués et blessés » à travers le monde, lors de la prière de l'Angélus au Vatican.

« Nous incluons dans nos prières les innombrables enfants tués et blessés chaque jour dans le monde. Supplions Dieu de mettre un terme à la pandémie des armes, grandes et petites, qui contaminent notre monde », a-t-il lancé, dans une déclaration en anglais.

Le pontife américain a en particulier exhorté « à ne pas céder à l'indifférence » face au conflit en Ukraine, trois jours après une attaque russe contre Kiev qui a fait au moins 25 morts, dont quatre enfants, renouvelant son « appel insistant à un cessez-le-feu immédiat et à un engagement sérieux en faveur du dialogue ».

« Il est temps que les responsables renoncent à la logique des armes et s'engagent sur la voie de la négociation et de la paix, avec le soutien de la communauté internationale », a-t-il insisté.

Léon XIV a également évoqué la fusillade survenue mercredi dernier lors d'une messe scolaire dans le Minnesota, aux États-Unis, au cours de laquelle deux enfants ont été tués.