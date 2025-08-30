Importantes frappes russes sur plusieurs régions, au moins un mort

La Russie a bombardé intensément plusieurs régions ukrainiennes samedi matin, faisant au moins un mort dans la ville de Zaporijjia (sud-est), selon les autorités locales.

Le chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia Ivan Fedorov a fait état d'une attaque russe combinant drones et missiles qui a fait un mort ainsi que 22 blessés dont trois enfants. « Les frappes russes ont détruit des maisons privées, endommagé de nombreuses installations, y compris des cafés, des stations-service et des entreprises industrielles », a-t-il précisé sur Telegram. Des dizaines d'immeubles et maisons se sont retrouvées sans électricité ni gaz, selon la même source.

Un peu plus au nord, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk a fait état d'une « attaque massive ». « Il y a des explosions. Des frappes ont eu lieu à Dnipro et Pavlograd », deux villes importantes de cette région du centre-est, a déclaré sur Telegram Serguiï Lyssak, appelant les habitants à rester à l'abri. L'armée de l'air ukrainienne avait auparavant mis en garde sur un missile de croisière se dirigeant vers la zone.

Mardi, l'Ukraine a pour la première fois reconnu que les soldats russes avaient pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk, où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet.

Plus loin du front, la région de Volyn, à la frontière polonaise, a subi « une attaque massive de drones ennemis », selon le responsable de l'administration militaire locale Ivan Rudnytski, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer dans l'immédiat.

Dans la région de Kiev, la compagnie de chemins de fer a évoqué des retards causés par des dégâts provoqués par des bombardements.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la capitale avait subi des bombardements qui ont fait 25 morts dont quatre enfants.

Ces nouveaux bombardements interviennent alors que les efforts diplomatiques pour régler le conflit qui fait rage depuis trois ans et demi s'enlisent, deux semaines après le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien. Le Kremlin exige que l'Ukraine se retire de certains territoires qu'elle continue de contrôler partiellement, notamment de la région de Donetsk, en tant que condition préalable à l'arrêt des hostilités. Kiev rejette cette idée. La région de Dnipropetrovsk ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion, à savoir celles de Donetsk, Kherson, Lougansk, Zaporijjia et la Crimée.