Trump révoque la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris en tant qu'ancienne vice-présidente des Etats-Unis, ont confirmé vendredi la Maison Blanche ainsi que l'entourage de l'ancienne candidate démocrate à l'AFP.

« La vice-présidente remercie le Secret Service (service d'élite chargé de la protection des hautes personnalités politiques, NDLR) pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement sans faille en matière de sécurité », a déclaré à l'AFP l'équipe de Kamala Harris.