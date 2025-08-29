Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Etats-Unis

Trump révoque la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris


AFP / le 29 août 2025 à 15h46

La vice-présidente américaine Kamala Harris assiste à la réception de Noël du Comité national démocrate à Washington, DC, le 15 décembre 2024. Photo AFP/SAUL LOEB

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris en tant qu'ancienne vice-présidente des Etats-Unis, ont confirmé vendredi la Maison Blanche ainsi que l'entourage de l'ancienne candidate démocrate à l'AFP.

« La vice-présidente remercie le Secret Service (service d'élite chargé de la protection des hautes personnalités politiques, NDLR) pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement sans faille en matière de sécurité », a déclaré à l'AFP l'équipe de Kamala Harris. 

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris en tant qu'ancienne vice-présidente des Etats-Unis, ont confirmé vendredi la Maison Blanche ainsi que l'entourage de l'ancienne candidate démocrate à l'AFP.

« La vice-présidente remercie le Secret Service (service d'élite chargé de la protection des hautes personnalités politiques, NDLR) pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement sans faille en matière de sécurité », a déclaré à l'AFP l'équipe de Kamala Harris. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés