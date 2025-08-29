Moscou dénonce les « insultes vulgaires » de Macron à l'encontre de Poutine

La diplomatie russe a dénoncé vendredi les « insultes vulgaires » et « dépassant les limites de la décence » du président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié la semaine dernière Vladimir Poutine d'« ogre » et de « prédateur ».

Ces propos « dépassent les limites non seulement du raisonnable mais aussi de la décence, devenant des insultes vulgaires à l'égard de la Russie et de son peuple », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence étatique de presse Ria Novosti. Mme Zakharova a accusé en retour la France d'avoir une « idéologie de charognards » et de « tirer un avantage politique » du conflit armé déclenché par l'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022.

La semaine dernière, alors que les efforts s'intensifiaient pour trouver une issue au conflit, Emmanuel Macron avait qualifié son homologue russe d' « ogre à nos portes » et de « prédateur » qui « ne veut pas la paix ».

Les relations entre la France et la Russie sont au plus bas depuis plusieurs années. Paris accuse Moscou d'être à l'origine d'une série d'actes de déstabilisation et de désinformation sur le territoire français, tandis que la France se voit reprocher son soutien militaire à l'Ukraine ou encore de censurer des médias russes.