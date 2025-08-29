Menu
Dernières Infos - Cryptomonnaie

Eric Trump fait la promotion du bitcoin en Asie


AFP / le 29 août 2025 à 14h22

Eric Trump, fils du président américain Donald Trump, salue la foule après son intervention lors de la conférence Bitcoin Asia 2025 au Hong Kong Convention and Exhibition Centre, le 29 août 2025. Vernon YUEN / AFP Eric Trump, third child and second son of US President Donaldc Trump, gestures on the stage after speaking during the Bitcoin Asia 2025 conference at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre in Hong Kong on August 29, 2025. (Photo by Vernon Yuen / AFP) AFP or licensorsHong Kong (AFP)VERNON YUENhong kong-china-cryptocurrency-bitcoin

Le fils du président des Etats-Unis, Eric Trump, a exhorté le public d'une conférence à Hong Kong vendredi à acheter du bitcoin, lors d'un voyage en Asie où sa société de cryptomonnaie est en quête d'acquisitions.

Eric Trump, 41 ans, a déclaré lors de la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong, que la monnaie virtuelle était « le plus grand actif au monde ». « Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le bitcoin atteindra un million de dollars », a-t-il affirmé. 

Les investisseurs américains en cryptomonnaies ont apporté plusieurs millions de dollars au financement de la dernière campagne présidentielle de Donald Trump. La Chambre des représentants aux États-Unis a adopté trois projets de loi historiques sur les cryptomonnaies le mois dernier, Donald Trump ayant pris plusieurs autres mesures pour renforcer le secteur. Ces changements réglementaires ont fait grimper la valeur du bitcoin qui a atteint mi-août un record de 124.500 dollars avant de reculer. 

« La communauté du bitcoin a soutenu mon père comme jamais auparavant, et j'espère que cela a été très fructueux, parce que nous aimons cette communauté, nous croyons en cette communauté », a ajouté le fils de Donald Trump. 

American Bitcoin, le mineur de bitcoin soutenu par Eric Trump et son frère Donald Trump Jr., cherche à réaliser des acquisitions en Asie, selon le Financial Times.  « Nous allons entrer en bourse sur le Nasdaq très bientôt », a rappelé Eric Trump vendredi. 

Interrogé sur la concurrence entre les États-Unis et la Chine dans les actifs numériques, le fils du président a déclaré que la Chine était « une sacrée puissance » dans le secteur. Eric Trump doit également assister à une réunion des actionnaires de la société japonaise Metaplanet le 1er septembre, selon Bloomberg.

Le fils du président des Etats-Unis, Eric Trump, a exhorté le public d'une conférence à Hong Kong vendredi à acheter du bitcoin, lors d'un voyage en Asie où sa société de cryptomonnaie est en quête d'acquisitions.Eric Trump, 41 ans, a déclaré lors de la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong, que la monnaie virtuelle était « le plus grand actif au monde ». « Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le bitcoin atteindra un million de dollars », a-t-il affirmé. Les investisseurs américains en cryptomonnaies ont apporté plusieurs millions de dollars au financement de la dernière campagne présidentielle de Donald Trump. La Chambre des représentants aux États-Unis a adopté trois projets de loi historiques sur les cryptomonnaies le mois dernier, Donald Trump ayant pris plusieurs autres mesures pour...
