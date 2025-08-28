Menu
Dernières Infos - Noyade

La Défense civile repêche le corps d'un noyé flottant au large du port de Beyrouth


OLJ / le 28 août 2025 à 19h05

La Défense civile repêche le corps d'un noyé flottant au large du port de Beyrouth

Beyrouth vue depuis Dbayeh le 11 novembre 2024. Photo Philippe HAGE BOUTROS

La Défense civile a indiqué dans un communiqué que ses secouristes affiliées au centre de Bachoura ont repêché jeudi le corps d'un homme d'une soixantaine d'année flottant dans les eaux au large du port de Beyrouth. « Le médecin légiste et les forces de l’ordre se sont rendus sur place pour accomplir les procédures légales nécessaires », a précisé l'organisme de secours.

Plusieurs médias locaux ont précisé que l'homme avait été emporté par le courant alors qu'il nageait au large de Zaitouna Bay. La Défense civile a annoncé parallèlement dans le même communiqué avoir sauvé puis relâché une tortue de mer qui s’était prise dans un filet de pêche face à la plage de Jbeil.

