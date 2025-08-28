Menu
Des experts de l'ONU dénoncent des « disparitions forcées » sur des sites d'aide

AFP / le 28 août 2025 à 15h21

Des Palestiniens déplacés fuient Gaza City vers le sud de la bande de Gaza, à Nousseirat, le 28 août 2025, alors que se poursuit la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. Photo AFP/ Eyad Baba.

Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont qualifié de « crime odieux » jeudi des informations faisant état de « disparitions forcées » de Palestiniens affamés en quête de nourriture dans des sites de distribution gérés par la Fondation Humanitaire de Gaza.

Les sept experts indépendants ont assuré dans une déclaration commune avoir reçu des informations selon lesquelles plusieurs individus, dont un enfant, avaient disparu après avoir visité des sites de distribution d'aide à Rafah.

L'armée israélienne était, selon les informations, « directement impliquée dans les disparitions forcées de personnes cherchant de l'aide », ont-ils ajouté.



