La Russie « reste intéressée » par les négociations mais poursuivra ses frappes en Ukraine, affirme le Kremlin

Le Kremlin a indiqué jeudi que la Russie restait « intéressée » par les négociations de paix avec l'Ukraine mais qu'elle continuerait de mener des frappes dans le pays tant que ses "objectifs" ne seront pas atteints, après des bombardements nocturnes sur Kiev qui ont fait au moins 14 morts.

« Les forces armées russes accomplissent leur mission. Elles continuent de frapper des cibles militaires et para-militaires », a indiqué à des journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. « Dans le même temps, la Russie reste intéressée par la poursuite du processus de négociation, afin d'atteindre les objectifs qui sont fixés par des moyens politiques et diplomatiques », a-t-il ajouté.