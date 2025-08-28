Özgür Özel, chef du CHP l'opposition visé par une nouvelle enquête

Le parquet d'Ankara a ouvert une nouvelle enquête jeudi contre le chef du principal parti de l'opposition turque pour des déclarations visant le procureur général d'Istanbul, accusé de multiplier les poursuites contre les opposants au président Recep Tayyip Erdogan.

Lors d'un rassemblement à Istanbul mercredi soir, Özgür Özel, patron du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), a notamment affirmé qu'Akin Gürlek, un ancien vice-ministre de la Justice aujourd'hui à la tête du parquet d'Istanbul, cherchait par tous les moyens à « inventer des crimes » afin de fragiliser l'opposition.

Une enquête pour « menace » et « insulte envers un fonctionnaire » a été ouverte contre M. Özel par le parquet de la capitale Ankara, selon l'agence de presse étatique Anadolu.

Une enquête sur les mêmes accusations avait déjà été ouverte début juin par le parquet d'Istanbul contre le patron du CHP.

M. Gürlek est accusé par l'opposition turque d'obéir aux ordres du gouvernement en raison d'enquêtes à répétition contre le populaire maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, emprisonné depuis mars, et sa formation, le CHP, sortie large vainqueur d'élections locales l'an passé au détriment du parti du président Erdogan.

Depuis la nomination de M. Gürlek en octobre, outre M. Imamoglu, 10 des 26 maires CHP d'arrondissements d'Istanbul ont été arrêtés et incarcérés, la plupart pour « corruption », une accusation qu'ils rejettent.

Les maires CHP de plusieurs autres villes du pays ont également été arrêtés ces derniers mois.