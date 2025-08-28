Près de 100.000 baigneurs dans la Seine à Paris, la baignade prolongée

Près de 100.000 personnes se sont baignées dans la Seine à Paris pendant l'été, a annoncé mercredi la maire de la capitale française Anne Hidalgo, qui va prolonger la baignade en septembre sur deux des trois sites, un héritage des Jeux olympiques de 2024.

La baignade dans la Seine était interdite depuis 1923. Elle est ouverte depuis le 5 juillet, dans le sillage des compétitions olympiques de l'été 2024, après d'importants travaux de dépollution.

« Près de 100.000 baigneuses et baigneurs ont déjà eu la joie de se baigner cet été dans la Seine, et face à cet exceptionnel succès, j'ai décidé de prolonger l'ouverture », a annoncé l'édile sur le réseau social Bluesky.

« Voilà une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui en ont fait leur rendez-vous de l'été, et une ultime occasion, pour celles et ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion, de se baigner ! », a écrit Anne Hidalgo.

La saison devait initialement prendre fin le 31 août. Le coût de cette prolongation est estimé à 330.000 euros.

Les trois espaces de baignade ouverts avaient pâti des pluies estivales du mois de juillet, mais ont fait le plein en août. Pendant les JO, les pluies record enregistrées avaient souvent rendu l'eau impropre à la baignade des athlètes, notamment à cause des taux ponctuellement trop élevés de bactéries fécales.