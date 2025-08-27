Tirs dans une école du nord, plusieurs victimes

Une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, a été le théâtre de tirs mercredi, selon le gouverneur de cet État du nord des États-Unis, les médias locaux faisant état de plusieurs victimes.

« J'ai été informé de tirs au sein de l'école catholique de l'Annonciation et je continuerai à vous tenir au courant dès que j'aurais plus d'information », a déclaré Tim Walz sur X alors que la police a été dépêchée sur les lieux.

« Je prie pour nos enfants et nos enseignants dont la première semaine d'école a été entachée par cet acte de violence terrible », a-t-il ajouté.