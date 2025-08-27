Menu
Dernières Infos - États-Unis

Tirs dans une école du nord, plusieurs victimes

AFP / le 27 août 2025 à 18h01

Des membres du département de police de la ville de New York (NYPD) enquêtent sur une scène de fusillade au Taste of the City lounge, le 17 août 2025, dans le quartier de Crown Heights, dans l’arrondissement de Brooklyn, à New York. Photo AFP/ Stephanie Keith.

Une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, a été le théâtre de tirs mercredi, selon le gouverneur de cet État du nord des États-Unis, les médias locaux faisant état de plusieurs victimes.

« J'ai été informé de tirs au sein de l'école catholique de l'Annonciation et je continuerai à vous tenir au courant dès que j'aurais plus d'information », a déclaré Tim Walz sur X alors que la police a été dépêchée sur les lieux. 

« Je prie pour nos enfants et nos enseignants dont la première semaine d'école a été entachée par cet acte de violence terrible », a-t-il ajouté.


