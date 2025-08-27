L'armée israélienne affirme que l'évacuation de Gaza-ville est « inévitable »

Un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était « inévitable » dans le cadre de la poursuite des opérations militaires dans le territoire palestinien.

« L'évacuation de la ville de Gaza est inévitable (...) chaque famille qui se relocalise dans le sud recevra l'aide humanitaire la plus généreuse possible », a avancé sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, alors que de nombreux acteurs humanitaires jugent ce projet irréaliste et dangereux.

L'ONU estime à près d'un million de personnes la population actuelle du gouvernorat de Gaza, qui comprend Gaza-ville et ses environs, dans le nord du territoire palestiniens ravagé par près de deux ans de guerre.