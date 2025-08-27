Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne affirme que l'évacuation de Gaza-ville est « inévitable »


AFP / le 27 août 2025 à 13h40

Un homme porte le corps d'un garçon palestinien, qui a été tué alors qu'il fuyait sa maison, dans le quartier Saftawy de Jabalia, le 26 août 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

Un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était « inévitable » dans le cadre de la poursuite des opérations militaires dans le territoire palestinien.

« L'évacuation de la ville de Gaza est inévitable (...) chaque famille qui se relocalise dans le sud recevra l'aide humanitaire la plus généreuse possible », a avancé sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, alors que de nombreux acteurs humanitaires jugent ce projet irréaliste et dangereux. 

L'ONU estime à près d'un million de personnes la population actuelle du gouvernorat de Gaza, qui comprend Gaza-ville et ses environs, dans le nord du territoire palestiniens ravagé par près de deux ans de guerre.

Un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était « inévitable » dans le cadre de la poursuite des opérations militaires dans le territoire palestinien.

« L'évacuation de la ville de Gaza est inévitable (...) chaque famille qui se relocalise dans le sud recevra l'aide humanitaire la plus généreuse possible », a avancé sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, alors que de nombreux acteurs humanitaires jugent ce projet irréaliste et dangereux. 

L'ONU estime à près d'un million de personnes la population actuelle du gouvernorat de Gaza, qui comprend Gaza-ville et ses environs, dans le nord du territoire palestiniens ravagé par près de deux ans de guerre.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés