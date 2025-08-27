L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir intercepté un missile tiré du Yémen, trois jours après des bombardements israéliens contre des cibles des rebelles houthis dans la capitale yéménite.

"A la suite des sirènes qui déclenchées dans plusieurs zones d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté" par l'armée de l'air israélienne, a indiqué l'armée sur Telegram, alors que selon une journaliste de l'AFP les sirènes ont retenti à Jérusalem.

bur-gmo/phs

© Agence France-Presse