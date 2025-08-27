Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

AFP / le 27 août 2025 à 05h50

L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir intercepté un missile tiré du Yémen, trois jours après des bombardements israéliens contre des cibles des rebelles houthis dans la capitale yéménite.

"A la suite des sirènes qui déclenchées dans plusieurs zones d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté" par l'armée de l'air israélienne, a indiqué l'armée sur Telegram, alors que selon une journaliste de l'AFP les sirènes ont retenti à Jérusalem.

bur-gmo/phs

© Agence France-Presse


L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir intercepté un missile tiré du Yémen, trois jours après des bombardements israéliens contre des cibles des rebelles houthis dans la capitale yéménite.


"A la suite des sirènes qui déclenchées dans plusieurs zones d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté" par l'armée de l'air israélienne, a indiqué l'armée sur Telegram, alors que selon une journaliste de l'AFP les sirènes ont retenti à Jérusalem.


bur-gmo/phs


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés