Dernières Infos - Liban

Nawaf Salam entame une visite officielle en Égypte


OLJ / le 26 août 2025 à 21h05

Nawaf Salam entame une visite officielle en Égypte

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, s’exprimant au palais de Baabda le 14 janvier 2025. Photo L'Orient-Le Jour/ Mohammad Yassine

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam, accompagné des ministres de la Culture Ghassan Salamé et de l’Énergie Joe Saddi, est arrivé mardi à l’aéroport international du Caire pour une visite officielle en Égypte, a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

Il a été accueilli par le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badaoui, ainsi que par l’ambassadeur du Liban en Égypte, Ali Halabi.

Le président libanais Joseph Aoun s’était rendu en mai au Caire, où il avait été reçu par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le grand imam d'al-Azhar, ainsi que par le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Abou el-Gheit.

