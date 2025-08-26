Les États-Unis ont révoqué le visa du ministre brésilien de la Justice, dit Lula

Le visa américain du ministre de la Justice du Brésil, Ricardo Lewandowski, a été révoqué, a affirmé mardi le président brésilien Lula, fustigeant un « geste irresponsable » des États-Unis. Lors d'une réunion ministérielle à Brasilia, Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé sa « solidarité » envers son ministre après le « geste irresponsable de révoquer » son visa. Il s'agit d'une mesure de plus prise par Washington contre le Brésil, en représailles au procès en cours contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), jugé pour tentative de coup d'Etat.

Ces mesures « sont inacceptables, non seulement contre le ministre (Lewandowski), mais aussi contre les juges de la Cour suprême ou tout autre personnalité brésilienne », a ajouté Lula. La révocation du visa du ministre brésilien n'avait pas été confirmée jusque-là par le ministère de la Justice, ni par les autorités américaines contactées par l'AFP. La semaine dernière, cette sanction avait été en revanche évoquée sur le réseau social X par Paulo Figueiredo, influenceur brésilien résidant aux États-Unis.

Le duo formé par Paulo Figueiredo avec Eduardo Bolsonaro, fils de l'ex-président vivant actuellement aussi aux États-Unis, mène un efficace lobbying contre les autorités brésiliennes auprès de l'administration américaine. C'est dans ce contexte que Donald Trump a imposé une surtaxe douanière de 50% à une partie des exportations brésiliennes vers les États-Unis. Une décision justifiée par le président américain par une supposée « chasse aux sorcières » dont Jair Bolsonaro serait victime.

En juillet, le visa d'Alexandre Moraes, magistrat en charge du procès Bolsonaro, avait déjà été révoqué. Plusieurs autres membres de la Cour suprême ont subi la même sanction, selon le gouvernement brésilien. L'ancien président Bolsonaro est accusé d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir « de façon autoritaire » malgré sa défaite électorale face à Lula en 2022. Son procès doit être bouclé d'ici la mi-septembre.



