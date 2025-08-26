Menu
Liban: la justice décide de libérer sous caution l'ex-gouverneur de la Banque centrale (source judiciaire à l'AFP)


AFP / le 26 août 2025 à 13h20

La justice libanaise a décidé mardi de libérer l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé, accusé de corruption, moyennant une importante caution de plus de 20 millions de dollars, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

La source a précisé que cette décision était assortie d'une interdiction de quitter le territoire libanais pendant un an. L'ex-gouverneur avait été arrêté en septembre 2024 et accusé de détournement massif de fonds publics dans le pays, qui a connu un effondrement économique sans précédent. 

