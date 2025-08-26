L'Iran rejette les accusations de l'Australie sur son implication dans des attaques antisémites 

L'Iran a rejeté mardi les accusations de l'Australie l'impliquant dans des incendies criminels antisémites à Sydney et Melbourne, et averti qu'elle prendrait des mesures de rétorsion à l'expulsion de son ambassadeur à Canberra annoncée lundi.

« L'accusation qui a été portée est catégoriquement rejetée », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, lors d'un point de presse hebdomadaire, ajoutant que « toute mesure inappropriée et injustifiée au niveau diplomatique entraînera une réaction de rétorsion ».



