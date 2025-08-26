Un mort dans une frappe israélienne sur le sud, selon l'agence officielle

Un homme a été tué dans une frappe israélienne sur un village du sud de la Syrie, a annoncé mardi l'agence officielle syrienne Sana, au lendemain d'une incursion israélienne dans cette région dénoncée par Damas. Depuis qu'une coalition islamiste a renversé Bachar el-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur le pays avec lequel il est techniquement en état de guerre, tout en amorçant un dialogue avec les nouvelles autorités.

Selon Sana, « un jeune homme a été tué par un bombardement israélien sur une maison du village de Tarnaja », sur le plateau syrien du Golan, dont une partie est occupée et annexée par Israël.

Lundi, le ministère syrien des Affaires étrangères avait fait état d'une « incursion militaire des forces d'occupation israéliennes dans la région de Beit Jinn », dans le sud de la Syrie. Une soixantaine de militaires avaient pris part à l'opération, selon le ministère qui avait dénoncé « une violation flagrante » de la souveraineté du pays et condamné cette « escalade dangereuse ».

La semaine dernière, l'armée israélienne avait annoncé avoir mené des opérations dans le sud de la Syrie, où elle a indiqué avoir découvert et saisi « des installations de stockage d'armes » et « appréhendé des suspects ».

Après la chute de l'ex-président l'armée israélienne a déployé des forces dans la zone tampon démilitarisée contrôlée par les Nations unies sur le plateau du Golan, à la lisière de la partie annexée par Israël en 1981. Les deux pays, ennemis depuis des décennies, ont cependant entamé un dialogue inédit sous le parrainage des Etats-Unis.

Le 19 août, le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaibani avait rencontré une délégation israélienne à Paris pour discuter de la « désescalade » entre les deux pays voisins, selon Sana. Les échanges ont abordé la question d'un retour à l'accord de désengagement de 1974 entre les deux pays, qui avait créé la zone tampon.