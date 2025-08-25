Menassa rencontre le prince héritier du Koweït

Le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, a rencontré lundi le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, dans le cadre de sa visite officielle au Koweït. M. Menassa a mis l'accent sur « la fierté du Liban pour les relations historiques et fraternelles qui l'unissent au Koweït, ainsi que sa profonde gratitude pour le soutien apporté au Liban dans les moments difficiles ».

« Le Liban n'a pas oublié et n'oubliera jamais l'aide, le soutien et l'assistance apportés par le Koweït sur les plans humanitaire, politique et en matière de reconstruction », a-t-il déclaré. Il a estimé que « le Koweït a toujours été un modèle de modération et de médiation sincère entre les frères arabes, et un pilier fondamental dans le renforcement de la solidarité arabe ». « Le Liban, son président, son gouvernement et son peuple, sont reconnaissants envers le Koweït, qu'ils considèrent comme un soutien fidèle et un frère », ajouté le ministre.

Les relations entre le Liban et le Koweït n’ont pas été exemptes de tensions ces dernières années. En octobre 2021, plusieurs pays du Golfe avaient rappelé leurs diplomates de Beyrouth en réaction aux déclarations d’un ministre critiquant l’intervention militaire saoudienne au Yémen. Les pays du Golfe dénonçaient régulièrement aussi l’influence manifeste du Hezbollah et de l’Iran sur le gouvernement libanais. Cependant, l’élection de Joseph Aoun à la présidence, suivie de la formation du gouvernement de Nawaf Salam, parallèlement à l’affaiblissement du Hezbollah après sa dernière guerre contre Israël, semble avoir ouvert une nouvelle phase dans les rapports entre Beyrouth et les pays du Golfe. Depuis son entrée en fonction, le président libanais Joseph Aoun a effectué des visites dans plusieurs États du Golfe, dont le Koweït, exprimant sa volonté de renouer les liens.