Un feu de forêt a ravagé une surface record de 64.000 hectares

Près de 1.000 pompiers restaient mobilisés lundi dans le centre du Portugal pour éviter tout nouvel embrasement d'un feu de forêt circonscrit la veille et qui, selon les premières estimations, a brûlé une surface record de plus de 64.000 hectares.

Ce brasier, qui a sévi pendant onze jours dans sept communes au confluent des districts de Coimbra, Guarda et Castelo Branco, a ravagé 64.451 hectares, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'Autorité nationale de la protection civile, le commandant Telmo Ferreira.

Il s'agit de l'incendie le plus vaste jamais enregistré au Portugal, selon les données de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF), dépassant le précédent record de 53.000 hectares dévastés par un seul feu de forêt, en octobre 2017.

Ce brasier, provoqué par plusieurs éclairs tombés dans une zone de difficile accès, ne présentait lundi plus de risque de propagation mais mobilisait toujours « 963 pompiers soutenus par 300 véhicules » dans des « opérations de surveillance », même si ces effectifs devraient être réduits dans les prochaines heures, a précisé la commandant Ferreira.

Le Portugal a retrouvé lundi un peu de répit sur le front des incendies avec aucun foyer majeur recensé par la protection civile. Comme l'Espagne voisine, le Portugal a été touché par des incendies dévastateurs cet été.

Depuis fin juillet, les feux de forêt ont fait quatre morts et plusieurs blessés, détruit habitations et cultures, ravageant au total quelque 278.000 hectares, selon des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Lors de l'année noire de 2017, plus de 563.000 hectares avaient brûlé dans des incendies qui ont fait 119 morts au Portugal, une année record depuis que l'EFFIS a commencé l'enregistrement de ces données en 2006. Face à l'ampleur des feux, le Portugal a obtenu des renforts internationaux dans le cadre du mécanisme européen de protection civile.

Le gouvernement a annoncé une série de mesures d'urgence en faveur des populations touchées, dont le financement de la reconstruction des résidences principales détruites ou encore des aides pour les agriculteurs. La péninsule ibérique est fortement touchée par le changement climatique qui provoque des vagues de chaleur et des sécheresses plus longues, asséchant la végétation et favorisant ainsi les incendies de forêt, selon les experts.