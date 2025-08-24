L'armée affirme avoir tué plus de 35 jihadistes près de la frontière avec le Cameroun

L'armée de l'air nigériane a affirmé avoir tué plus de 35 jihadistes lors de raids menés samedi contre des combattants islamistes qui s'étaient rassemblés près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun.

« Sur la base de multiples renseignements provenant de plusieurs sources, la composante aérienne a mené des frappes de précision en plusieurs passages successifs, engageant le combat contre les terroristes et neutralisant plus de 35 combattants dans quatre zones de rassemblement identifiées », a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué.

Ce raid aérien est le dernier en date mené par l'armée nigériane, qui lutte contre une recrudescence des attaques jihadistes dans le nord-ouest du pays. Elle a déclaré avoir « intensifié ses efforts pour dominer le champ de bataille et priver les terroristes de leur liberté d'action ». Bien que l'insurrection qui sévit depuis seize ans au Nigeria ait ralenti depuis le pic de violence atteint vers 2015, les attaques ont repris depuis le début de l'année.

L'armée de l'air a assuré que « la dernière opération démontre l'engagement indéfectible de l'armée de l'air à fournir un appui aérien rapproché aux forces terrestres, tout en perturbant la logistique et les couloirs de déplacement des terroristes le long des régions frontalières du nord-est ».