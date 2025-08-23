Important incendie dans le Hermel

Un important incendie s’est déclaré dans les jurds du Hermel, caza de Baalbeck, où des équipes de la Défense civile ont été dépêchées pour arriver à bout des flammes, rapporte samedi notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah.

Des hélicoptères de l’armée libanaise ont été déployés pour soutenir les opérations d’extinction du feu.

Selon un communiqué de la Défense civile daté du 23 août, ses équipes ont mené 56 opérations de lutte contre les incendies dans le pays au cours des dernières 24 heures, dont un feu de forêt, 29 dans des accumulations d'herbes, six de déchets, quatre de véhicules, et trois dans des habitations.

Les flammes continuent de dévorer de vastes zones dans les jurds du Hermel en raison du vent fort et du dense brouillard qui augmente le risque de propagation des flammes, alors que l'incendie s'étend vers le Hermel. Des équipes de la Défense civile et les habitants de la région déploient d’importants efforts pour maîtriser le feu, mais font face à de grandes difficultés sur le terrain en raison de la rudesse du terrain et des conditions locales.

Les hélicoptères de l’armée libanaise dépêchées sur les lieux multiplient les interventions pour aider à éteindre l’incendie dans le secteur. Revenant sur les températures élevées qui sévissent actuellement le Liban, le service de la recherche scientifique pour l'agriculture (LARI) a expliqué que les herbes sont « extrêmement sèches, ce qui en fait un combustible très inflammable », que « les arbres sont (...) aussi facilement inflammables », et que le sol a atteint son degré maximal de sécheresse. Il a ajouté que « lorsque les températures augmentent, le taux d’humidité baisse, ce qui fait que l’indice de risque d’incendie est élevé », précisant que la vague de chaleur, jugée modérée, « se poursuivra jusqu’au lundi 25 août, après quoi les températures devraient baisser à 32 °C dans la Békaa et à 28 °C sur la côte ». Aucune pluie n'est prévue pour septembre, même si les prévisions peuvent évoluer.

De nombreux incendies ont dévasté plusieurs régions du Liban depuis le début de l'été, notamment durant le mois d'août sévissait une forte vague de chaleur.