Trump qualifie de « sympa » la décision du Canada de retirer les droits de douane sur certains produits américains


AFP / le 22 août 2025 à 20h57

Le président américain Donald Trump. AFP

Donald Trump a qualifié de « sympa » la décision du Canada, annoncée vendredi, de retirer les droits de douane jusqu'ici imposés aux produits américains respectant les conditions du traité de libre-échange nord-américain (ACEUM).

« Il retire ces droits de douane de représailles, ce qui est je pense sympa, et nous allons avoir un nouvel échange téléphonique prochainement. On a eu un très bon échange (...) Je l'aime bien », a déclaré le président américain dans le Bureau ovale, en référence au Premier ministre canadien, Mark Carney, avec lequel il s'était entretenu la veille.

