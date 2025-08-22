Ottawa retire des droits de douane sur certains produits américains

Le Canada va retirer les droits de douane jusqu'ici impos »és aux produits américains respe »ctant les conditions du traité de libre-échange nord-américain (ACEUM), »a annoncé vendredi le Premier ministre Mark Carney, un geste répondant aux exemptions accordées en début de mois par Washington sur les produits canadiens. Lors d'une conférence de presse après un échange téléphonique avec le président américain Donald Trump, M. Carney a assuré qu'à compter du 1er septembre, Ottawa « éliminera les droits de douane sur les produits américains » respectant les conditions prévues par le traité Canada-Etats-Unis-Mexique, alors que les deux pays ont accéléré leurs discussions en vue d'un accord commercial plus large.

Selon M. Carney, les récents cadres de négociations en vue d'accord commerciaux signés par Washington avec plusieurs de ses partenaires, dont l'Union européenne (UE) et le Japon, sont avant tout une manière « d'acheter un droit d'accès à la première économie mondiale ». Pour le Canada, qui n'a pas encore pu s'entendre avec son voisin, le taux effectif moyen appliqué aux produits canadiens se situe à 5,6% car « 85% de nos produits ne sont pas taxés », dans la mesure où ils partent aux Etats-Unis dans le cadre de l'ACEUM.

Donald Trump a en effet appliqué 30% de droits de douane aux produits canadiens mais en accordant une exemption à la quasi totalité des produits entant aux Etats-Unis en respectant les dispositions de l'accord de libre-échange. Une exemption maintenue début août lors de l'entrée en vigueur des droits de douane présentés par le président américain comme étant « réciproques » et qui visent les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Un geste qualifié d'essentiel par M. Carney, et qui explique la volonté d'Ottawa d'appliquer à son tour la même exemption sur les produits américains à compter du 1er septembre. « Il y a un temps pour chaque chose dans le match (...) Nous étions d'abord dans l'obligation de jouer physique durant la première mi-temps pour envoyer un message, c'est ce que nous avons fait », filant l'analogie sportive. « Mais arrive également un moment dans le match (où) vous voulez marquer », a-t-il ajouté, soulignant que son gouvernement est désormais concentré sur la signature d'un accord qui offrirait un bénéfice à long terme à l'économie canadienne.