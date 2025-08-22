Syrie: un policier et deux assaillants tués dans un attentat-suicide de l’EI

Un policier a été tué vendredi dans un attentat à la ceinture explosive dans l’est de la Syrie, attribué au groupe jihadiste État islamique (EI), au cours duquel les deux assaillants sont morts, a rapporté l’agence officielle syrienne Sana. « L’organisation terroriste Daech (acronyme arabe de l'EI) a attaqué le poste de contrôle d'al-Siyasiyé, à Mayadine. Les forces du poste ont réussi à abattre l’un des assaillants, tandis que le second s’est fait exploser », a indiqué Sana. L'agence a ajouté qu' »un membre des forces de sécurité intérieure était tombé en martyr lors de l’attentat-suicide ». Samedi dernier, les médias d'Etat syriens avaient annoncé qu'une voiture piégée avait explosé à Damas sans faire de victime.

L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition antijihadiste, en pleine guerre civile. Le groupe conserve néanmoins des cellules dormantes dans les zones désertiques et mènent encore des attaques.