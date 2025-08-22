Menu
Israël doit « subvenir aux besoins de base de la population » de Gaza, selon la Croix-Rouge


AFP / le 22 août 2025 à 17h12

Le logo du CICR. AFP

Israël, en tant que force d'occupation, a l'obligation de « subvenir aux besoins de base de la population » de Gaza selon le droit international, a rappelé vendredi le Comité international de la Croix-Rouge, alors que la famine est officiellement déclarée dans le territoire.

Cela « doit servir de catalyseur pour une action immédiate et concrète. Tout retard supplémentaire coûtera des vies. Toutes les parties au conflit - et les États ayant une influence sur elles - doivent faire bien davantage pour permettre un accès humanitaire sûr, soutenu et impartial », a ajouté le CICR dans un bref communiqué.

