Un incendie dans un bâtiment abandonné près du port de Beyrouth maîtrisé par la Défense civile

Un incendie qui s'était déclaré dans le bâtiment abandonné de Kids Mondo, une plaine de jeux en intérieur fermée depuis 2020 sur le front de mer de Beyrouth, a été maîtrisé vendredi par la Défense civile, selon plusieurs médias locaux et une vidéo authentifiée par la Défense civile, dont les équipes sont parvenues à circonscrire le feu, qui avait été provoqué par des déchets ayant pris feu.

Ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare à l'intérieur de ce bâtiment abandonné. Un feu similaire, pour des raisons inconnues, s'était déjà produit en août 2022.

KidzMondo, situé à proximité du port de Beyrouth, est fermé depuis août 2020 et la double explosion massive au port qui avait ravagé la capitale. L'établissement avait annoncé peu après avoir dû fermer en raison de "dommages psychologiques et matériels" causés par la déflagration.