« Affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre », accuse l'ONU

Le chef des droits humains des Nations unies, Volker Türk a rappelé vendredi qu' « affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre », quelques minutes après que l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza.

« Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer en toute impunité », a lancé pour sa part le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération immédiate de tous les otages et d'un accès humanitaire total et sans entrave », a-t-il ajouté.