Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Famine à Gaza

« Affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre », accuse l'ONU


AFP / le 22 août 2025 à 13h01

Des Palestiniens attendent de recevoir de la nourriture dans une cuisine caritative, alors que la ville de Gaza est en proie à une crise alimentaire, le 2 août 2025. Photo REUTERS/Mahmoud Issa

Le chef des droits humains des Nations unies, Volker Türk a rappelé vendredi qu' « affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre », quelques minutes après que l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza.

« Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer en toute impunité », a lancé pour sa part le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération immédiate de tous les otages et d'un accès humanitaire total et sans entrave », a-t-il ajouté.

Le chef des droits humains des Nations unies, Volker Türk a rappelé vendredi qu' « affamer des gens à des fins militaires est un crime de guerre », quelques minutes après que l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza.

« Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer en toute impunité », a lancé pour sa part le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération immédiate de tous les otages et d'un accès humanitaire total et sans entrave », a-t-il ajouté.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés