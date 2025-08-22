Légère baisse des prix des carburants au Liban

Les tarifs des carburants au Liban étaient en très légère baisse vendredi, tandis que le prix de la bonbonne de gaz est resté stable, selon la dernière grille publiée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Voici les nouveaux tarifs : – 20 litres d’essence à 95 octane : 1.441.000 livres libanaises (-3.000 LL) – 20 litres d’essence à 98 octane : 1.481.000 LL (-3.000 LL) – 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.319.000 LL (-13.000 LL) – Bonbonne de gaz domestique : 1.059.000 LL (inchangé) – Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 675,53 dollars (-7,16 dollars par rapport au barème de mardi).







