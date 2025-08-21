La Défense civile recense 48 personnes tuées par des frappes et tirs israéliens

La Défense civile de la bande de Gaza a fait état d'au moins 48 personnes tuées jeudi par des tirs et bombardements israéliens dans le territoire palestinien, dont 26 dans la ville de Gaza et ses environs, que l'armée israélienne se prépare à prendre d'assaut.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne, qui conteste systématiquement les bilans de victimes de la Défense civile, n'avait pas encore commenté jeudi soir.

Dix personnes ont notamment été tuées par des frappes aériennes dans le quartier de Sabra, dans la ville de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Ce quartier, ainsi que celui voisin de Zeïtoun, est depuis plusieurs jours pilonné par l'armée israélienne, chargée début août par le gouvernement de prendre le contrôle de la ville de Gaza, zone urbaine peuplée considérée comme l'un des derniers bastions du Hamas dans le territoire palestinien.

Un photographe de l'AFP a vu au moins huit corps collectés à l'hôpital d'al-Chifa, dans la ville de Gaza.

Une journaliste de l'AFP présent côté israélien de la frontière près de la localité de Beeri, a été témoin jeudi après-midi d'un bombardement par un avion de chasse sur la périphérie nord de la ville, qui a provoqué une énorme explosion suivie d'un épaisse colonne de fumée.

Plusieurs explosions sporadiques ont été entendues par la suite, toujours provenant de la ville de Gaza, mais dont il n'était pas possible de déterminer l'origine.

Compte tenu des restrictions imposées par Israël aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations de la Défense civile ou de l’armée israélienne.