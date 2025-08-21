Ukraine: la Hongrie prête à accueillir des pourparlers de paix

La Hongrie de Viktor Orban s'est déclarée jeudi disposée à accueillir d'éventuelles négociations de paix sur l'Ukraine, se présentant comme le seul pays d'Europe à entretenir de bonnes relations avec Donald Trump et Vladimir Poutine. « Si l'on a besoin de nous, nous sommes disponibles (...) et nous fournirons les conditions appropriées, équitables et sûres pour de tels pourparlers », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, lors d'une émission diffusée sur les réseaux sociaux. « Je ne connais aucun homme politique européen aujourd'hui, à part Viktor Orban, qui puisse s'entretenir d'égal à égal » avec les présidents américain et russe, a-t-il ajouté, vantant « une coopération unique en Europe ».

Le chef de la diplomatie hongroise réagissait à des informations de presse évoquant Budapest comme possible lieu d'un sommet tripartite, une option laissée ouverte par Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est en revanche montré réticent dans des propos diffusés jeudi. Tenir cette réunion à Budapest « n'est pas facile » vu le rapprochement entre la Hongrie et la Russie, a-t-il souligné, préférant « une rencontre dans une Europe neutre » comme en Suisse ou en Autriche. Il a aussi cité la Turquie où les dernières discussions russo-ukrainiennes bilatérales se sont tenues.

Les relations sont extrêmement tendues entre Kiev et Budapest: Viktor Orban est opposé à toute aide militaire à Kiev et à son entrée à l'UE, qui « ruinerait » selon lui le bloc, tout en accusant son voisin de porter atteinte aux droits de la minorité hongroise. Le dirigeant nationaliste a organisé une consultation nationale pour contrer l'adhésion de l'Ukraine et fait placarder à travers le pays des affiches moquant le chef d'Etat ukrainien.

La capitale hongroise reste aussi associée à un douloureux épisode pour Kiev. C'est là que l'ancienne république soviétique a conclu en 1994 un accord, connu sous le nom de mémorandum de Budapest, acceptant de remettre à la Russie les armes nucléaires soviétiques stockées sur son territoire. Volodymyr Zelensky estime que son pays les a rendues « sans rien recevoir en échange ». « Nous aurions dû les échanger contre (l'adhésion à) l'Otan », a-t-il dit en octobre.