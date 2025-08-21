Un condamné pendu en Iran, deuxième exécution en 48 heures

L'Iran a pendu jeudi un homme reconnu coupable de meurtre, sur les lieux de son crime, a rapporté le pouvoir judiciaire, deux jours après une autre exécution publique. La plupart des exécutions en Iran ont lieu à l'intérieur des prisons. Les exécutions publiques sont généralement réservées aux crimes ayant suscité une forte indignation.

A l'aube, le condamné a été exécuté « sur les lieux du crime et en public », dans la ville de Kordkuy dans la province du Golestan (nord), a déclaré le chef du pouvoir judiciaire de la province, Heidar Asiabi, selon le site Mizan Online, l'organe du pouvoir judiciaire. Il avait été reconnu coupable d'avoir tué fin 2024 « un couple et une jeune femme avec un fusil de chasse », a indiqué Mizan Online en parlant d'un « jeune homme » mais sans préciser son identité. Mardi, un homme a été pendu en public dans la province méridionale de Fars après avoir été reconnu coupable du meurtre d'une mère et de ses trois enfants lors d'un vol. Son épouse, également condamnée à mort, doit elle aussi être exécutée.

Meurtres et viols sont passibles de la peine de mort en Iran, deuxième pays qui pratique le plus d'exécutions au monde après la Chine, selon des organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty international. En Iran, les exécutions publiques sont généralement réalisées par pendaison au lever du jour.