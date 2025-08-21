Neemat Aoun en visite dans le Centre de cancer des femmes de l'Hôtel Dieu de France

La Première dame libanaise, Neemat Aoun, a visité jeudi le Centre de cancer des femmes de l'hôpital Hôtel-Dieu de France, à Beyrouth, premier centre spécialisé du type au Liban, ont annoncé ses services dans un communiqué.

Lors de sa tournée, Mme Aoun a rendu visite aux patientes en cours de traitement et salué « les efforts médicaux et de recherche déployés pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cancer ». Elle a par ailleurs rencontré une série de responsables au sein de l'établissement, dont le directeur général du réseau des hôpitaux HDF, Nassib Nasr, et le recteur de l'Université Saint Joseph et président du conseil d’administration de l'hôpital, le père Salim Daccache.

M. Nasr a salué le « soutien moral et la solidarité » exprimée par la Première dame lors de sa visite, tandis que le père Daccache a relevé un « message d'espoir pour chaque femme atteinte de cancer et sa famille ».

De son côté, l'épouse du président a remercié le personnel soignant, « les anges gardiens des patients et du Liban tout entier », réaffirmant son engagement en faveur de la santé des femmes et de l’amélioration des services de soins spécialisés ».