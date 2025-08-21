Dix-sept sénateurs américains exigent d'Israël l'accès de la presse internationale

Des sénateurs américains ont écrit mercredi au secrétaire d'Etat Marco Rubio pour qu'il exige d'Israël l'accès et la protection de la presse internationale dans la bande de Gaza, une semaine après que Donald Trump a plaidé en ce sens. « Les Etats-Unis doivent dire clairement à Israël qu'interdire et censurer des organisations médiatiques et prendre pour cible ou menacer des membres de la presse est inacceptable et doit cesser », ont tonné dans un communiqué 16 démocrates et l'indépendant Bernie Sanders.

Dans leur courrier au chef de la diplomatie américaine, alliée indéfectible d'Israël, « les sénateurs exhortent le département d'Etat à sommer le gouvernement israélien de protéger les journalistes à Gaza et de permettre aux médias internationaux d'avoir accès au territoire » palestinien ravagé par 22 mois de guerre.

Interrogé sur le sujet jeudi dans le Bureau ovale, le président Trump avait répondu: « Cela m'irait très bien si les journalistes allaient » dans la bande de Gaza. « C'est très dangereux pour les journalistes, mais je le souhaiterais », avait-il affirmé. Quatre jours plus tôt, une frappe israélienne avait tué quatre journalistes d'Al Jazeera et deux pigistes, dont le correspondant de la télévision qatarie, Anas al-Sharif. L'attaque a soulevé un tollé international.

« Israël n'a fourni aucune preuve évidente attestant que M. al-Sharif serait un militant du Hamas. En l'absence d'explication convaincante sur l'objectif militaire de cette attaque, Israël a semble-t-il admis publiquement qu'il vise et tue des journalistes qui exposent au monde l'ampleur des souffrances à Gaza », ont fustigé les élus américains, dénonçant une possible « violation du droit international ».

« Promouvoir la liberté de la presse dans le monde, préserver la sécurité des journalistes et faire progresser le droit international sont essentiels pour la place de leader des Etats-Unis et l'amélioration de leurs intérêts et valeurs », ont conclu les sénateurs emmenés par le démocrate de Hawaï, Brian Schatz, avec, parmi les plus connus, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et son collègue de Virginie, Tim Kaine.

Le Washington Post rapporte aussi mercredi soir que le directeur du service de presse du bureau pour le Moyen Orient, au département d'Etat, Shahed Ghoreishi, a été remercié pour avoir proposé de présenter les condoléances de Washington pour les journalistes tués à Gaza.

L'organisation de défense des médias Reporters sans frontières (RSF) a précisé début juillet que plus de 200 journalistes locaux avaient été tués dans le territoire depuis octobre 2023. Avec le blocus de Gaza, de nombreux médias à travers le monde, dont l'AFP, dépendent de photos, vidéos et textes de reporters palestiniens locaux, afin de couvrir le conflit.