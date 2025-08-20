Ukraine: la Russie revendique la capture de trois localités dans l'Est

L'armée russe a revendiqué mercredi la prise de trois nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine, poursuivant ses avancées sur le front au moment où les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de trouver une issue au conflit.

Selon le bilan quotidien du ministère russe de la Défense, ses troupes ont pris le contrôle des villages de Soukhetské et de Pankivka dans la région de Donetsk (est), ainsi que du village de Novogueorgiïvka dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est).

Les deux premiers sont situés près du secteur du front où l'armée russe avait réalisé une percée des défenses ukrainiennes la semaine dernière, entre les forteresses de Pokrovsk et Kostiantynivka. Cette percée a finalement été contenue et réduite après l'envoi de renforts sur place par l'Ukraine, selon les unités ukrainiennes engagées.

Le village de Novogueorgiïvka est lui situé dans une région où les troupes russes ont pénétré pour la première fois en juillet, étendant le front.

L'armée russe a accéléré ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Ces avancées se produisent alors que le dirigeant américain Donald Trump, qui ambitionne de mettre fin le plus rapidement possible à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022, a annoncé préparer une rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il a évoqué de possibles échanges ou des concessions de territoires de la part de Kiev dans le cadre du processus de paix. L'armée russe occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien.



