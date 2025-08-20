Menu
Pakistan: de nouvelles pluies de mousson font plus de 20 morts


AFP / le 20 août 2025 à 08h45

Des personnes pataugent dans une rue inondée après de fortes pluies à Karachi, le 19 août 2025. Photo AFP/ASIF HASSAN

Plus de 20 personnes ont été tuées par de nouvelles pluies de moussons au Pakistan, pays déjà endeuillé par une semaine de pluies diluviennes et glissements de terrain qui ont fait plus de 400 morts, a indiqué mercredi l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

Onze personnes ont trouvé la mort dans le Gilgit-Baltistan, région du nord du pays qui abrite plusieurs des plus hauts sommets du monde, tandis que 10 autres ont péri à Karachi, la capitale économique du pays, a ajouté la NDMA.


