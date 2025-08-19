Les écoles publiques dispenseront seulement quatre jours d’enseignement à la rentrée
le 19 août 2025 à 20h08
La ministre de l'Éducation Rima Karamé. Photo Ani
La ministre libanaise de l'Éducation Rima Karamé a annoncé mardi que les écoles publiques dispenseront à la rentrée 2025-2026 seulement quatre jours d’enseignement par semaine au Liban.
Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion portant sur les préparatifs pour le lancement de la nouvelle année scolaire, selon un communiqué, qui ne fournit pas plus de détails. La ministre Karamé a aussi abordé la question des horaires des enseignants, notamment pour les écoles qui dispensent des cours l'après-midi.
La rentrée scolaire est fixée au 15 septembre au Liban. Depuis 2019, l’année scolaire est fragilisée par l’effondrement économique, qui a entraîné la dévalorisation des salaires dans le secteur public, les interruptions liées à la pandémie de Covid-19, et plus récemment par le conflit entre le Hezbollah et Israël en 2023/24.
